Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Геолог прогнозує загибель Чорного моря: неможливо зупинити arrow

Геолог прогнозує загибель Чорного моря: неможливо зупинити

4 червня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Геолог прогнозує загибель Чорного моря: неможливо зупинити
Хвилі Чорного моря облизують берег. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.

Про це повідомляє btv Новините.

Читайте також:

Чорне море вимирає

Бекташ зазначив, що Чорне море складається з трьох шарів — верхній із великою кількістю кисню й живністю, проміжний — діє "як кондиціонер" для верхнього шару, охолоджуючи його, бо має температуру 8 градусів Цельсія. Під ним — нижчий із середовищем із токсинами і без живих організмів. 

За його словами, із 1960 року проміжний шар втрачає свою функцію охолоджувача через глобальне потепління, почавши стоншуватися. 

Геолог додав, що пізніше цей шар може зникнути й тоді токсини з нижчого потраплять у верхній, що загрожуватиме живим організмам, які живуть поблизу моря.

"Цю ситуацію неможливо зупинити чи повернути назад", — наголосив Бекташ.

Нагадаємо, що 3 червня в акваторії Чорного моря, поруч з пляжем "Відрада", спостерігається характерна пляма нафтопродуктів, розмір якої поки невідомий. Відео забруднення швидко поширилось мережею.

Також ми повідомляли, що орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів буде прописано, хто та як контролюватиме його виконання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB