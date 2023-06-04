Геолог прогнозує загибель Чорного моря: неможливо зупинити

Хвилі Чорного моря облизують берег. Фото: google.com

Турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.

Про це повідомляє btv Новините.

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Чорне море вимирає

Бекташ зазначив, що Чорне море складається з трьох шарів — верхній із великою кількістю кисню й живністю, проміжний — діє "як кондиціонер" для верхнього шару, охолоджуючи його, бо має температуру 8 градусів Цельсія. Під ним — нижчий із середовищем із токсинами і без живих організмів.

За його словами, із 1960 року проміжний шар втрачає свою функцію охолоджувача через глобальне потепління, почавши стоншуватися.

Геолог додав, що пізніше цей шар може зникнути й тоді токсини з нижчого потраплять у верхній, що загрожуватиме живим організмам, які живуть поблизу моря.

"Цю ситуацію неможливо зупинити чи повернути назад", — наголосив Бекташ.

Нагадаємо, що 3 червня в акваторії Чорного моря, поруч з пляжем "Відрада", спостерігається характерна пляма нафтопродуктів, розмір якої поки невідомий. Відео забруднення швидко поширилось мережею.

Також ми повідомляли, що орендарям пляжів надали час до 5 червня, аби підготувати узбережжя до туристичного сезону. В пріоритеті має бути безпека одеситів та гостей міста. Крім того, в наказі про відкриття пляжів буде прописано, хто та як контролюватиме його виконання.