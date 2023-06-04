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Геолог прогнозирует гибель Черного моря: невозможно остановить

4 июня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Геолог прогнозирует гибель Черного моря: невозможно остановить
Волны Черного моря облизывают берег. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Турецкий геолог доктор Осман Бекташ заявил, что глобальное изменение климата привело к тому, что Черное море умирает. По его словам, этого нельзя избежать.

Об этом сообщает btv Новостите.

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Бекташ отметил, что Черное море состоит из трех слоев — верхний с большим количеством кислорода и живностью, промежуточный — действует "как кондиционер" для верхнего слоя, охлаждая его, поскольку имеет температуру 8 градусов Цельсия. Под ним — низший  со средой токсинов и без живых организмов.

По его словам, с 1960 года промежуточный слой теряет свою функцию охладителя из-за глобального потепления, начав утончаться.

Геолог добавил, что позже этот слой может исчезнуть и тогда токсины из низшего попадут в верхний, что будет угрожать живым организмам, живущим вблизи моря.

"Эту ситуацию невозможно остановить или повернуть назад", — подчеркнул Бекташ.

Напомним, что 3 июня в акватории Черного моря, рядом с пляжем "Отрада", наблюдается характерное пятно нефтепродуктов, размер которого пока неизвестен. Видео загрязнения быстро распространилось по сети.

Также мы сообщали, что арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописано, кто и как будет контролировать его выполнение.

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