Як какао може протистояти зміні клімату

Завод викидає відходи в повітря. Колаж Новини.LIVE

У ході досліджень виявили, що какао може протистояти зміні клімату. Так, за його допомогою можна виготовляти біовугілля, що запобігає викиду вуглекислого газу в повітря.

Про це повідомляє PHYS.ORG.

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Виробництво біовугілля блокує парникові гази, також його можна використовувати як добриво або виробляти "зелений" бетон.

"Завод виробництва біовугілля в Гамбурзі утилізує використану какао-шкаралупу в біовугілля. Це дозволяє уникнути викиду вуглецю в атмосферу, який відбувся б при розкладанні шкаралупи", — повідомляє видання.

Так, вуглець, який міститься в біовугіллі, може зберігати таку саму кількість вуглецю, яку виділило б 2,5-3 тонн CO2, якби воно потрапило б в атмосферу.

Біовугілля може довготривало накопичувати вуглець, зберігаючи його протягом століть. Планується збільшити виробництво біовугілля в Європі до 90 000 тонн, що майже вдвічі перевищує показник 2022 року.

Завод, де біовугілля виробляється шляхом нагрівання лушпиння какао-бобів у безкисневому приміщенні. Фото: PHYS.ORG

Труднощі з виробництва біовугілля

Виробництво біовугілля з какао-шкаралупи є складним процесом, який виробляє також певний обсяг біогазу.

Деякі типи ґрунтів не є ефективними для використання біовугілля, і доступ до сировини може бути обмеженим. Крім того, вартість виробництва біовугілля доволі чимала, що є викликом для фермерів.

Нагадаємо, що турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.