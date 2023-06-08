Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Як какао може протистояти зміні клімату arrow

Як какао може протистояти зміні клімату

8 червня 2023 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як какао може протистояти зміні клімату
Завод викидає відходи в повітря. Колаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У ході досліджень виявили, що какао може протистояти зміні клімату. Так, за його допомогою можна виготовляти біовугілля, що запобігає викиду вуглекислого газу в повітря.

Про це повідомляє PHYS.ORG.

Читайте також:

Переробка відходів какао на біовугілля

Виробництво біовугілля блокує парникові гази, також його можна використовувати як добриво або виробляти "зелений" бетон.

"Завод виробництва біовугілля в Гамбурзі утилізує використану какао-шкаралупу в біовугілля. Це дозволяє уникнути викиду вуглецю в атмосферу, який відбувся б при розкладанні шкаралупи", — повідомляє видання.

Так, вуглець, який міститься в біовугіллі, може зберігати таку саму кількість вуглецю, яку виділило б 2,5-3 тонн CO2, якби воно потрапило б в атмосферу. 

Біовугілля може довготривало накопичувати вуглець, зберігаючи його протягом століть. Планується збільшити виробництво біовугілля в Європі до 90 000 тонн, що майже вдвічі перевищує показник 2022 року.

Завод, де біовугілля виробляється шляхом нагрівання лушпиння какао-бобів у безкисневому приміщенні. Фото: PHYS.ORG 

Труднощі з виробництва біовугілля

Виробництво біовугілля з какао-шкаралупи є складним процесом, який виробляє також певний обсяг біогазу. 

Деякі типи ґрунтів не є ефективними для використання біовугілля, і доступ до сировини може бути обмеженим. Крім того, вартість виробництва біовугілля доволі чимала, що є викликом для фермерів.

Нагадаємо, що турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB