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Как какао может противостоять изменению климата

8 июня 2023 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как какао может противостоять изменению климата
Завод выбрасывает отходы в воздух. Коллаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ходе исследований было обнаружено, что какао может противостоять изменению климата. Так, с его помощью можно производить биоуголь, предотвращающий выброс углекислого газа в воздух.

Об этом сообщает PHYS.ORG.

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Переработка отходов какао на биоуголь

Производство биоугля блокирует парниковые газы, также его можно использовать в качестве удобрения или производить "зеленый" бетон.

"Завод производства биоугля в Гамбурге утилизирует использованную какао-скорлупу в биоуголь. Это позволяет избежать выброса углерода в атмосферу, который произошел бы при разложении скорлупы", — сообщает издание.

Так, углерод, содержащийся в биоугле, может хранить такое же количество углерода, которое выделило бы 2,5-3 тонн CO2, если бы оно попало в атмосферу.

Биоуголь может длительно накапливать углерод, сохраняя его на протяжении веков. Планируется увеличить производство биоугля в Европе до 90 000 тонн, что почти вдвое превышает показатель 2022 года.

Завод, где биоуголь производится путем нагрева шелухи какао-бобов в бескислородном помещении. Фото: PHYS.ORG

Трудности по производству биоугля

Производство биоугля из какао-скорлупы является сложным процессом, производящим также определенный объем биогаза.

Некоторые типы почв не эффективны для использования биоугля, и доступ к сырью может быть ограничен. Кроме того, стоимость производства биоугля достаточно немалая, что является вызовом для фермеров.

Напомним, что турецкий геолог доктор Осман Бекташ заявил, что глобальное изменение климата привело к тому, что Черное море умирает. По его словам, этого нельзя избежать.

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