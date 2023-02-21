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Як зафіксувати злочин проти довкілля під час війни: інструкція від Офісу омбудсмана

21 лютого 2023 09:46
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як зафіксувати злочин проти довкілля під час війни: інструкція
Збитки довкіллю від війни оцінюються у мільярди гривень
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Україні розроблено чіткий алгоритм дій щодо фіксації злочинів проти довкілля під час війни. Цими питаннями займається низка відомств.

Інструкції щодо того, куди звертатися для фіксації екологічних злочинів, оприлюднив Офіс омбудсмана

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У які відомства можна звернутися

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, за номером гарячої лінії 0 800 500 115 "Міндовкілля на зв’язку"; повідомити за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 або за електронними адресами: [email protected]  – для юридичних осіб, [email protected] – для звернень громадян.

2. Державна екологічна інспекція України за адресою: Новопечерський провулок 3, корпус 2, м. Київ, 01042, за тел. (044) 521-20-38 або на e-mail: [email protected]

3. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 02000, на цілодобову гарячу лінію: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28 або на е-mail: econsumer - [email protected]

4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0800501720 або за тел. 044-299-74-08.

Онлайн-ресурси, які фіксують злочини проти довкілля

Також можна повідомити про екологічний злочин за допомогою одного із онлайн-ресурсів, які збирають подібну інформацію. 

  • чат-бот SaveЕcoВot, попередньо необхідно додати його до Telegram або Viber;
  • чат-бот ЕкоШкода;
  • застосунок ЕкоЗагроза;
  • застосунок "Екоінспектор 2" (Ecoinspector 2), який автоматично генерує звернення та повідомляє про екологічні злочини Держекоінспекцію.

Чому важливо фіксувати екологічні злочини

Як пояснили в офісі омбудсмана, матеріали, отримані вищезазначеними державними органами слугуватимуть доказами для визначення ступеня забруднення довкілля, кваліфікації вчиненого злочину, обчисленню шкоди екологічних злочинів, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а також стягнень репарацій з рф.

"Свідомі дії кожного українця щодо фіксування екологічних злочинів допоможуть привернути увагу світових організацій, парламентів різних держав, експертів, винести питання екоциду на міжнародне обговорення. Таким чином, враховуючи всеосяжність екологічного питання, яке не має ані меж, ані кордонів, зважаючи на глобальні наслідки війни для всього людства, неможливо переоцінити всю відповідальність, яку несе кожен свідомий громадянин перед майбутніми поколіннями", — наголошується у повідомленні. 

Нагадаємо, як повідомили раніше у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, повномасштабне російське вторгнення продовжує завдавати збитки українському довкіллю. Фахівці оцінюють отриману шкоду у 46 млрд доларів.

Також раніше у Державній екологічній інспекції України розповіли про наслідки війни для навколишнього природнього середовища

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