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Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция от Офиса омбудсмана

21 февраля 2023 09:46
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция
Ущерб окружающей среде от войны оценивается в миллиарды гривен
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Украине разработан четкий алгоритм действий по фиксации преступлений против окружающей среды во время войны. Этими вопросами занимается ряд ведомств.

Инструкции по поводу того, куда обращаться для фиксации экологических преступлений, обнародовал Офис омбудсмана.

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В какие ведомства можно обратиться

1. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, по номеру горячей линии 0 800 500 115 "Миндовкилля на связи"; сообщить по адресу: ул. Митрополита Василия Липковского, 35, г. Киев, 03035 или по электронным адресам: [email protected] – для юридических лиц, [email protected] – для обращений граждан.

2. Государственная экологическая инспекция Украины по адресу: Новопечерский переулок 3, корпус 2, г. Киев, 01042, по тел. (044) 521-20-38 или по e-mail: [email protected]

3. Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по адресу: ул. Бориса Гринченко, 1, г. Киев, 02000, на круглосуточную горячую линию: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28 или на e-mail: econsumer - [email protected]

4. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; по горячей линии: 0800501720 или по тел. 044-299-74-08.

Онлайн-ресурсы, фиксирующие преступления против окружающей среды

Также можно сообщить об экологическом преступлении с помощью одного из онлайн-ресурсов, собирающих подобную информацию.

  • чат-бот SaveEcoВot, предварительно необходимо добавить его в Telegram или Viber;
  • чат-бот ЭкоШкода;
  • приложение ЭкоУгроза;
  • приложение "Экоинспектор 2" (Ecoinspector 2), которое автоматически генерирует обращение и сообщает об экологических преступлениях Госэкоинспекции.

Почему важно фиксировать экологические преступления

Как пояснили в Офисе омбудсмана, материалы, полученные вышеупомянутыми государственными органами, будут служить доказательствами для определения степени загрязнения окружающей среды, квалификации совершенного преступления, исчислению вреда экологических преступлений, установления и привлечения к ответственности виновных лиц, а также взысканий репараций с рф.

"Сознательные действия каждого украинца по фиксированию экологических преступлений помогут привлечь внимание мировых организаций, парламентов разных государств, экспертов, вынести вопросы экоцида на международное обсуждение. Таким образом, учитывая всеобъемлющий экологический вопрос, не имеющий ни границ, ни границ, учитывая глобальные последствия войны для всего человечества невозможно переоценить всю ответственность, которую несет каждый сознательный гражданин перед будущими поколениями", — отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщили ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, полномасштабное российское вторжение продолжает наносить ущерб украинской окружающей среде. Специалисты оценивают полученный ущерб в 46 млрд долларов.

Также ранее в Государственной экологической инспекции Украины рассказали о последствиях войны для окружающей среды.

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