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Які наслідки підриву Каховської ГЕС для сільського господарства

7 червня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які наслідки підриву Каховської ГЕС для сільського господарства
Затоплені території Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: Мінагрополітики
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Підрив росіянами Каховської ГЕС призведе до значних негативних наслідків для сільського господарства України, зокрема це призведе до затоплення орієнтовно 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі, а також у рази більше — на окупованому лівому березі. Крім того, наслідки спостерігатимуться упродовж кількох років поспіль.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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"Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.  Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% — в Запорізькій та 30% — в Дніпропетровській областях", — йдеться в повідомленні.

Зруйнування Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть стати пустелями. Крім того, наслідки торкнуться не лише аграріїв та водокористувачів, а й також і джерел питної води для населених пунктів.

Затоплені території Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: Мінагрополітики

Шкода для рибного господарства

Зруйнування Каховської ГЕС матиме також негативні наслідки для рибного господарства. Загибель риби, зокрема молодих та дорослих особин, вже фіксується. Крім того, ситуація завдасть непоправної шкоди також і нересту внаслідок падіння рівня води.

Виникне проблема потрапляння прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря, що може призвести до загибелі чорноморської фауни.

"Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн", — підсумували в Мінагрополітики.

Зруйнована росіянами Каховська ГЕС. Фото: Мінагрополітики

Нагадаємо, що дослідник та фізик Річард Кордаро зазначив, що поштовхи від вибуху на Каховській ГЕС зафіксували магнітометром у Бухаресті. Не виключено, що вибухівка була закладена зсередини.

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