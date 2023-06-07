Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства

Затоплены территории Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: Минагрополитики

Подрыв россиянами Каховской ГЭС приведет к значительным негативным последствиям для сельского хозяйства Украины, в частности, это приведет к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельхозземель на правобережье, а также в разы больше — на оккупированном левом берегу. Кроме того, последствия будут наблюдаться несколько лет подряд.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Последствия для украинских полей

"Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут стать пустынями. Кроме того, последствия коснутся не только аграриев и водопользователей, но и источников питьевой воды для населенных пунктов.

Затоплены территории Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: Минагрополитики

Вред для рыбного хозяйства

Разрушение Каховской ГЭС будет иметь также негативные последствия для рыбного хозяйства. Смерть рыбы, в том числе молодых и взрослых особей, уже фиксируется. Кроме того, ситуация нанесет непоправимый ущерб также и нересту в результате падения уровня воды.

Появится проблема попадания пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря, что может привести также к гибели черноморской фауны.

"В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн", — подытожили в Минагрополитики.

Разрушена россиянами Каховская ГЭС. Фото: Минагрополитики

Напомним, исследователь и физик Ричард Кордаро отметил, что толчки от взрыва на Каховской ГЭС зафиксировали магнитометром в Бухаресте. Не исключено, что взрывчатка была заложена изнутри.