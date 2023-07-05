Радиационный фон в Украине - данные на вечер 5 июля

Вимірювання радіації. Фото: Факти ICTV

Увечері 5 липня Український гідрометеорологічний центр надав інформацію про дані радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією. Виходячи з даних, радіаційний фон в Україні в межах норми.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Карти радіологічної ситуації

На представленій карті використовуються різні кольори для позначення рівня радіоактивного забруднення:

червоний означає, що потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

оранжевий означає діапазон потужності експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

жовтий представляє діапазон потужності експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

зелений означає діапазон потужності експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

блакитний відбиває діапазон потужності експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

сірий колір свідчить про відсутність даних.

Радіологічний фон в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Радіологічний фон в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сценарії поширення радіації у разі підриву ЗАЕС

Поширення радіації під час вибуху Запорізької АЕС визначатиметься насамперед швидкістю та напрямком вітру. Важливість висоти ядерного гриба також є незаперечною, оскільки вона визначає масштаби небезпеки для людей, які перебувають у безпосередній близькості.

Як зазначає екоаудитор та лідер громадського руху "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка, зазвичай для аналізу таких ситуацій розглядається радіус максимального ураження, що дорівнює 30 кілометрам. Проте безліч факторів можуть впливати на поширення радіації.

Ключові елементи включають погодні умови, напрямок та швидкість вітру, а також потужність самого вибуху. Висота, на яку підіймається ядерний гриб (це залежить від потужності вибуху), теж відіграє істотну роль, оскільки чим вище гриб, тим ефективніше відбувається розсіювання радіації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Учора, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.