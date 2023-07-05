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Какой радиационный фон сейчас в Украине: данные Укргидрометцентра

5 июля 2023 23:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Радиационный фон в Украине - данные на вечер 5 июля
Измерение радиации. Фото: Факти ICTV
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечером 5 июля Украинский гидрометеорологический центр предоставил информацию о данных радиометрического мониторинга в радиусе 30 километров около Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Южноукраинской атомных электростанций, а также на территориях, загрязненных Чернобыльской аварией. Исходя из данных, радиационный фон в Украине находится в пределах нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карты радиологической ситуации

На представленной карте используются разные цвета для обозначения уровня радиоактивного загрязнения:

  • красный означает, что мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч; 
  • оранжевый означает диапазон мощности экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч; 
  • желтый представляет диапазон мощности экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч; 
  • зеленый обозначает диапазон мощности экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой отражает диапазон мощности экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч; 
  • серый цвет указывает на отсутствие данных.
радиация
Радиологический фон в Украине. Фото: Укргидрометцентр
радиация
Радиологический фон в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сценарии распространения радиации в случае подрыва ЗАЭС

Распространение радиации при взрыве Запорожской АЭС будет определяться прежде всего скоростью и направлением ветра. Важность высоты ядерного гриба также неоспорима, поскольку она определяет масштабы опасности для людей, находящихся в непосредственной близости.

Как указывает экоаудитор и лидер общественного движения "Экологический патруль" Татьяна Лампика, обычно для анализа таких ситуаций рассматривается радиус максимального поражения, равный 30 километрам. Тем не менее множество факторов могут влиять на распространение радиации.

Ключевые элементы включают погодные условия, направление и скорость ветра, а также мощность самого взрыва. Высота, на которую поднимается ядерный гриб (это зависит от мощности взрыва), тоже играет существенную роль, поскольку чем выше гриб, тем эффективнее происходит рассеивание радиации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Вчера, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

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