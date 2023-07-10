Який радіаційний фон зараз в Україні: дані на 10 липня

Вимірювання рівня радіації. Фото: pixabay

Станом на 10 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває у межах норми. Біля атомних електростанцій показники рівня радіації в нашій державі не перевищують норму.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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На пунктах спостереження в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи, зареєстровані величини потужності експозиційної дози. Вони перебувають у межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації в Україні на 10 липня

Такі показники свідчать про те, що на ядерно небезпечних об’єктах України відсутні нові аварійні ситуації, а також це показує "відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон".

Найвищу величину радіації зафіксували на метеостанції Чорнобиль — 192 нЗв/год. Такий показник є нижчим контрольного рівня.

"Додаткове опромінення населення України внаслідок роботи АЕС було значно нижчим від допустимих рівнів, визначених санітарно-гігієнічними регламентами відповідно до чинних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки", — додали у повідомленні.

Радіаційна ситуація в Україні 10 липня. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки:

червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

сірий колір свідчить про відсутність даних.

Небезпека від РФ

Російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Нагадаємо, у разі бомбардування або прямого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значного радіаційного викиду не буде. Реактори не працюють вже понад 10 місяців, тому вони не здатні виробляти достатньо тепла.