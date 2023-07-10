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Какой радиационный фон сейчас в Украине: данные на 10 июля

10 июля 2023 13:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какой радиационный фон сейчас в Украине: данные на 10 июля
Измерение уровня радиации. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По состоянию на 10 июля, радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. У атомных электростанций показатели уровня радиации в нашем государстве не превышают норму.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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На пунктах наблюдения в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы. Они находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации в Украине на 10 июля

Такие показатели свидетельствуют о том, что на ядерно опасных объектах Украины отсутствуют новые аварийные ситуации, а также это показывает отсутствие трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

Наивысшую величину радиации зафиксировали на метеостанции Чернобыль — 192 нЗв/час. Такой показатель ниже контрольного уровня.

"Дополнительное облучение населения Украины в результате работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней, определенных санитарно-гигиеническими регламентами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по радиационной безопасности", — добавили в сообщении.

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Радиационная обстановка в Украине 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Опасность от РФ

Российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Напомним, в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточно тепла.

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