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Єрмак показав фото Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС

3 липня 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак показав фото Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС
Вигляд Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав вигляд Дніпра в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Він закликав весь світ не мовчати та жорстоко реагувати на звірства росіян.

Відповідні фото Андрій Єрмак опублікував у своїх соцмережах. 

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У понеділок, 3 липня, Андрій Єрмак показав жахаючі кадри Дніпра після теракту росіян на Каховській ГЕС. 

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів — це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь", — заявив керівник ОП.

Він наголосив, що Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатить і це стане уроком для всієї російської нації.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що підрив Каховської ГЕС може спричинити епідемію на окупованому півдні, оскільки затоплено кладовища та скотомогильники. 

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