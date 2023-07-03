Єрмак показав фото Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС
Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав вигляд Дніпра в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Він закликав весь світ не мовчати та жорстоко реагувати на звірства росіян.
Відповідні фото Андрій Єрмак опублікував у своїх соцмережах.
Який вигляд має Дніпро після підриву Каховської ГЕС
У понеділок, 3 липня, Андрій Єрмак показав жахаючі кадри Дніпра після теракту росіян на Каховській ГЕС.
"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів — це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь", — заявив керівник ОП.
Він наголосив, що Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатить і це стане уроком для всієї російської нації.
Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що підрив Каховської ГЕС може спричинити епідемію на окупованому півдні, оскільки затоплено кладовища та скотомогильники.