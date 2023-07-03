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Ермак показал фото Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС

3 июля 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак показал фото Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС
Вид Днепра после взрыва Каховской ГЭС. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Офиса Президент Андрей Ермак показал вид Днепра в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он призвал весь мир не молчать и жестоко реагировать на зверства россиян.

Соответствующие фото Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях.

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В понедельник, 3 июля, Андрей Ермак показал ужасающие кадры Днепра после теракта россиян на Каховской ГЭС.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений", — заявил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что Россия будет отвечать, их поколение за все заплатит, и это станет уроком для всей российской нации.

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Напомним, недавно украинцев предупредили, что подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой эпидемию на оккупированном юге, поскольку затоплены кладбища и скотомогильники.

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