Ермак показал фото Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС
Глава Офиса Президент Андрей Ермак показал вид Днепра в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он призвал весь мир не молчать и жестоко реагировать на зверства россиян.
Соответствующие фото Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях.
Как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС
В понедельник, 3 июля, Андрей Ермак показал ужасающие кадры Днепра после теракта россиян на Каховской ГЭС.
"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений", — заявил руководитель ОП.
Он подчеркнул, что Россия будет отвечать, их поколение за все заплатит, и это станет уроком для всей российской нации.
Напомним, недавно украинцев предупредили, что подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой эпидемию на оккупированном юге, поскольку затоплены кладбища и скотомогильники.