Ермак показал фото Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС

Вид Днепра после взрыва Каховской ГЭС. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президент Андрей Ермак показал вид Днепра в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он призвал весь мир не молчать и жестоко реагировать на зверства россиян.

Соответствующие фото Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях.

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В понедельник, 3 июля, Андрей Ермак показал ужасающие кадры Днепра после теракта россиян на Каховской ГЭС.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений", — заявил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что Россия будет отвечать, их поколение за все заплатит, и это станет уроком для всей российской нации.

Напомним, недавно украинцев предупредили, что подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой эпидемию на оккупированном юге, поскольку затоплены кладбища и скотомогильники.