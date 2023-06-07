Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині масовий мор риби

Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

На берегах колишнього Каховського водосховища почала масово вмирати риба. Масовий мор риби зафіксували біля села Мар’янське Криворізького району.

Відео голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував на своєму Telegram-каналі.

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Російський екоцид

Андрій Єрмак опублікував відео із зафіксованими наслідками злочину росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

"Рукотворний екоцид, який здійснює Росія", — наголосив побачене на відео голова Офісу Президента.

Трагедія на Дніпропетровщині

В мережі уточнили, що відео зняте на території Дніпропетровської області.

Берег колишнього Каховського водосховиша, звідки відійшла вода, імовірно, було знятий в районі села Мар’янське.

Мар’янське розташоване на правому березі Каховського водосховища у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Додамо, що у Нікополі та Нікопольському районі почали економити як питну, так і технічну воду.

А Кабінет міністрів уже виділив кошти на будівництво водогону до Кривого Рогу та Нікополя, аби компенсувати втрату води, яку місто отримувало із знищеного росіянами Каховського водосховища.