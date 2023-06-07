Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині масовий мор риби arrow

Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині масовий мор риби

7 червня 2023 12:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині масовий мор риби
Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На берегах колишнього Каховського водосховища почала масово вмирати риба. Масовий мор риби зафіксували біля села Мар’янське Криворізького району.

Відео голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Російський екоцид

Андрій Єрмак опублікував відео із зафіксованими наслідками злочину росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

"Рукотворний екоцид, який здійснює Росія", — наголосив побачене на відео голова Офісу Президента.

Трагедія на Дніпропетровщині

В мережі уточнили, що відео зняте на території Дніпропетровської області.

Берег колишнього Каховського водосховиша, звідки відійшла вода, імовірно, було знятий в районі села Мар’янське.

Мар’янське розташоване на правому березі Каховського водосховища у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Додамо, що у Нікополі та Нікопольському районі почали економити як питну, так і технічну воду.

А Кабінет міністрів уже виділив кошти на будівництво водогону до Кривого Рогу та Нікополя, аби компенсувати втрату води, яку місто отримувало із знищеного росіянами Каховського водосховища.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB