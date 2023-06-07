Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: в Днепропетровской области массовый мор рыбы
На берегах бывшего Каховского водохранилища начала массово умирать рыба. Массовый мор рыбы зафиксировали у села Марьянское Криворожского района.
Видео глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал на своем Telegram-канале.
Российский экоцид
Андрей Ермак опубликовал видео с зафиксированными последствиями преступления россиян, взорвавших Каховскую ГЭС.
"Рукотворный экоцид, который осуществляет Россия", — подчеркнул увиденное на видео глава Офиса Президента.
Трагедия на Днепропетровщине
В сети уточнили, что видео снято на территории Днепропетровской области.
Берег бывшего Каховского водохранилища, откуда отошла вода, вероятно, была заснят в районе села Марьянское.
Марьянское расположено на правом берегу Каховского водохранилища в Криворожском районе Днепропетровской области.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
В Никополе и Никопольском районе начали экономить как питьевую, так и техническую воду.
А Кабинет министров уже выделил средства на строительство водопровода в Кривой Рог и Никополь, чтобы компенсировать потерю воды, которую город получал из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.