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Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: в Днепропетровской области массовый мор рыбы

7 июня 2023 12:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ермак показал последствия подрыва Каховской ГЭС: в Днепропетровской области массовый мор рыбы
Руководитель президентской канцелярии Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На берегах бывшего Каховского водохранилища начала массово умирать рыба. Массовый мор рыбы зафиксировали у села Марьянское Криворожского района.

Видео глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал на своем Telegram-канале.

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Российский экоцид

Андрей Ермак опубликовал видео с зафиксированными последствиями преступления россиян, взорвавших Каховскую ГЭС.

"Рукотворный экоцид, который осуществляет Россия", — подчеркнул увиденное на видео глава Офиса Президента.

Трагедия на Днепропетровщине

В сети уточнили, что видео снято на территории Днепропетровской области.

Берег бывшего Каховского водохранилища, откуда отошла вода, вероятно, была заснят в районе села Марьянское.

Марьянское расположено на правом берегу Каховского водохранилища в Криворожском районе Днепропетровской области.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В Никополе и Никопольском районе начали экономить как питьевую, так и техническую воду.

А Кабинет министров уже выделил средства на строительство водопровода в Кривой Рог и Никополь, чтобы компенсировать потерю воды, которую город получал из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.

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