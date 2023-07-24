Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Єрмак показав новий знімок зі супутника на Каховське водосховище після теракту РФ arrow

Єрмак показав новий знімок зі супутника на Каховське водосховище після теракту РФ

24 липня 2023 14:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як виглядає Каховське водосховище після теракту РФ
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У червні 2023 року російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті катастрофи одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — повністю обміліло та перетворилося на пустелю. 

Як вигляд має Каховське водосховище — показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Каховське водосховище перетворилось на пустелю

"Каховське водосховище після російського теракту", — написав Єрмак. 

null
Обмілівше Каховське водосховище. Фото: Astra

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ. 

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновлення Каховської станції не підлягає. 

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Додамо, Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз