Як виглядає Каховське водосховище після теракту РФ

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

У червні 2023 року російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті катастрофи одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — повністю обміліло та перетворилося на пустелю.

Як вигляд має Каховське водосховище — показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Каховське водосховище після російського теракту", — написав Єрмак.

Обмілівше Каховське водосховище. Фото: Astra

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ.

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновлення Каховської станції не підлягає.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Додамо, Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.