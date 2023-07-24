Как выглядит Каховское водохранилище после теракта РФ

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

В июне 2023 года российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате катастрофы одно из крупнейших водохранилищ в Украине — Каховское — полностью обмелело и превратилось в пустыню.

Как выглядит Каховское водохранилище — показал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Каховское водохранилище после российского теракта", — написал Ермак.

Отмелев Каховское водохранилище. Фото: Astra

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, находящийся в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ.

Известно, что оккупанты взорвали машинный зал, из-за чего восстановление Каховской станции не подлежит.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских окупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа захватчиков.

Добавим, Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.