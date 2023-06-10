Єрмак розповів про наслідки для заповідних територій через підрив Каховської ГЕС

Мертва риба на осушеному дні Новокаховського водосховища. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Через руйнування Каховської ГЕС масових втрат зазнали не лише люди та міста, а й світ природи. Відтак, внаслідок підриву значна частина природно-заповідного фонду Херсонської області залишається під загрозою.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що внаслідок російського теракту і знищення Каховської ГЕС, під загрозою зникнення наразі 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

"Наслідки техногенної катастрофи ще будуть досліджуватися. Але країна-терорист має відповідати за екоцид", — наголосив керівник ОП.

Яка сума збитків довкіллю

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що катастрофа на Каховській ГЕС завдала серйозних збитків екології. Орієнтовна сума на цей час становить понад 55 млрд гривень.

Внаслідок підриву дамби на ГЕС Україна продовжує втрачати воду. Відомо, що станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму, тобто 12,24 куб. км води.

Наразі рівень води у водосховищі становить вже 10,55 метра. Вода продовжує знижуватися.

Стрілець наголошує, що особливо складна ситуація у національних парках — "Нижньодніпровський" та "Великий Луг". Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Окрім цього, Олешківським піскам загрожує підняття грунтових вод. Також підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Нагадаємо, нещодавно лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, що через епідеміологічну катастрофу, яка сталася внаслідок теракту на Каховській ГЕС, водою поширюється безліч хвороб та вірусів. Є ймовірність зараження холерою в усіх регіонах України.