Ермак рассказал о последствиях для заповедных территорий из-за подрыва Каховской ГЭС

Мертвая рыба на осушенном дне Новокаховского водохранилища. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Из-за разрушения Каховской ГЭС массовые потери понесли не только люди и города, но и мир природы. Так, в результате подрыва значительная часть природно-заповедного фонда Херсонской области остается под угрозой.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что в результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС, под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

"Последствия техногенной катастрофы еще будут исследоваться. Но страна-террорист должна отвечать за экоцид", — подчеркнул руководитель ОП.

Какая сумма ущерба окружающей среде

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что катастрофа на Каховской ГЭС нанесла серьезный ущерб экологии. Ориентировочная сумма в настоящее время составляет более 55 млрд гривен.

В результате подрыва дамбы на ГЭС Украина продолжает терять воду. Известно, что к утру 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема, то есть 12,24 куб. км воды.

В настоящее время уровень воды в водохранилище составляет уже 10,55 метра. Вода продолжает снижаться.

Стрелец отмечает, что особенно сложная ситуация в национальных парках — "Нижнеднепровский" и "Великий Луг". Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.

Кроме этого, Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Также подтоплены около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Напомним, недавно врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что из-за произошедшей в результате теракта на Каховской ГЭС эпидемиологической катастрофы с водой распространяется множество болезней и вирусов. Вероятность заражения холерой во всех регионах Украины.