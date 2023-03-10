Європа у Раді МАГАТЕ закликала росію вийти з Запорізької АЕС

Євросоюз не визнає анексії ЗАЕС росіянами

Європейські країни, як Євросоюз, так і інші держави континенту, звернулися у Раді МАГАТЕ до росії з вимогою піти із Запорізької АЕС. ЗАЕС ніколи не буде визнана власністю рф.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського Союзу.

Спільна європейська заява

У Раді МАГАТЕ Євросоюз заявив, що російські війська мають залишити територію Запорізької атомної електростанції і не наражати Україну та увесь світ на небезпеку ядерної катастрофи.

До країн-членів ЄС у цій заяві приєдналися інші європейські країни — Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Російські злочини й українська відвага

У заяві йдеться про те, що росіяни створили на ЗАЕС велику кількість аварійних ситуацій.

"Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу", — заявили європейські країни.

Захоплення ЗАЕС не визнають

Євросоюз запевнив, що ніколи не визнає захоплення станції росіянами.

"Ми наполегливо закликаємо росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", — заявили країни ЄС.

Нагадаємо, нічний ракетний обстріл України 9 березня знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Втім, через кілька годин функціональність ЛЕП була відновлена.

Фото з відкритих джерел