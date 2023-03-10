Европа в Раде МАГАТЭ призвала россию выйти из Запорожской АЭС

Евросоюз не признает аннексии ЗАЭС россиянами

Европейские страны, как Евросоюз, так и другие государства континента, обратились в Совет МАГАТЭ к россии с требованием уйти из Запорожской АЭС. ЗАЭС никогда не будет признана собственностью россии.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского Союза.

Совместное европейское заявление

В Совете МАГАТЭ Евросоюз заявил, что российские войска должны покинуть территорию Запорожской атомной электростанции и не подвергать Украину и весь мир опасности ядерной катастрофы.

К странам-членам ЕС в этом заявлении присоединились другие европейские страны — Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Российские преступления и украинская отвага

В заявлении говорится, что россияне создали на ЗАЭС большое количество аварийных ситуаций.

"Аварию на АЭС со всеми ее радиологическими последствиями пока удалось избежать, во многом благодаря устойчивости и самоотверженности украинского оперативного персонала", — заявили европейские страны.

Захвата ЗАЭС не признают

Евросоюз заверил, что никогда не признает захват станции россиянами.

"Мы настоятельно призываем россию вывести свою военную технику и весь персонал, в том числе персонал Росатома, из ЗАЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", — заявили страны ЕС.

Напомним, ночной ракетный обстрел Украины 9 марта снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Впрочем, через несколько часов функциональность ЛЭП была восстановлена.

Фото из открытых источников