Европа в Раде МАГАТЭ призвала россию выйти из Запорожской АЭС
Европейские страны, как Евросоюз, так и другие государства континента, обратились в Совет МАГАТЭ к россии с требованием уйти из Запорожской АЭС. ЗАЭС никогда не будет признана собственностью россии.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского Союза.
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Совместное европейское заявление
В Совете МАГАТЭ Евросоюз заявил, что российские войска должны покинуть территорию Запорожской атомной электростанции и не подвергать Украину и весь мир опасности ядерной катастрофы.
К странам-членам ЕС в этом заявлении присоединились другие европейские страны — Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Российские преступления и украинская отвага
В заявлении говорится, что россияне создали на ЗАЭС большое количество аварийных ситуаций.
"Аварию на АЭС со всеми ее радиологическими последствиями пока удалось избежать, во многом благодаря устойчивости и самоотверженности украинского оперативного персонала", — заявили европейские страны.
Захвата ЗАЭС не признают
Евросоюз заверил, что никогда не признает захват станции россиянами.
"Мы настоятельно призываем россию вывести свою военную технику и весь персонал, в том числе персонал Росатома, из ЗАЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", — заявили страны ЕС.
Напомним, ночной ракетный обстрел Украины 9 марта снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.
Впрочем, через несколько часов функциональность ЛЭП была восстановлена.
Фото из открытых источников