Інженери створили робота-медузу, що здатний очистити океани від сміття

Робот-медуза захоплює предмети й піднімає їх. Фото: Tianlu Wang et al. / Science Advances

Німецькі інженери створили схожого на медузу м'якого робота, який може захоплювати сміття з води. Медузоподібний спосіб плавання дає можливість безконтактно хапати предмети, керуючи потоками рідини.

Про це повідомляє Science Advances.

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Вчені підрахували, що 70% морського сміття опускається на дно, з якого 60% — пластик. Тому команда інженерів з Інституту інтелектуальних систем імені Макса Планка, що у Німеччині, запропонувала робота, що схожий на морську тварину й майже безшумно виконує свою роботу, на противагу звичайним роботам із шумними електродвигунами.

Надихнувшись медузами, інженери створили Jellyfish-Bot — робота, який імітує реактивний рух цієї тварини, і може стати корисним для збирання сміття під водою. Він схожий на дорослу особину поширених медуз аурелій.

Медуза аурелія. Фото: freepik.com

Як працює робот-медуза?

Jellyfish-Bot має шість м'яких ніжок, а діаметр верхівки робота складає 16 сантиметрів. Цей робот може рухатися завдяки комбінації м'яких і жорстких елементів у конструкції ніжок, а також штучних м'язів з електроприводами, які керують кожним рухом. Jellyfish-Bot здатен рухатися зі швидкістю до 6,1 см/с та збирати сміття з морського дна.

Робот-медуза захоплює сміття і пливе нагору. Фото: Tianlu Wang et al. / Science Advances

Під час переміщення Jellyfish-Bot рідина протікає під його м'які ніжки та шапку під впливом тиску, ніби медуза ловить здобич. Розробники передбачили, що робот зможе використовувати окремі щупальця для утримання предметів, тоді як інші частини його м'яких ніжок продовжать забезпечувати рух.

Крім того, два або більше таких роботів можуть співпрацювати, щоб нести предмети, які одному роботу важко захопити й перенести.

Нагадаємо, що в іспанській лікарні успішно завершили першу в світі повністю роботизовану операцію з пересадки легень. Медики заявляють, що операція може стати світовим стандартом.