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Инженеры создали робота-медузу, способного очистить океаны от мусора.

3 мая 2023 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Инженеры создали робота-медузу, способного очистить океаны от мусора.
Робот-медуза увлекает предметы и поднимает их. Фото: Tianlu Wang et al. / Science Advances
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.

Об этом сообщает Science Advances.

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Почему ученые выбрали именно медузу?

Ученые подсчитали, что 70% морского мусора опускается на дно, из которого 60% — пластик. Поэтому команда инженеров из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка, расположенного в Германии, предложила робота, похожего на морское животное и безшумно выполняющего свою работу, в противоположность обычным роботам с шумными электродвигателями.

Вдохновившись медузами, инженеры создали Jellyfish-Bot — робота, имитирующего реактивное движение этого животного, и может стать полезным для уборки мусора под водой. Он похож на взрослую особь распространенных медуз аурелий.

 

Медуза аурелия. Фото: freepik.com

Как работает робот-медуза?

Jellyfish-Bot имеет шесть мягких ножек, а диаметр макушки робота составляет 16 сантиметров. Этот робот может двигаться благодаря комбинации мягких и жестких элементов в конструкции ножек, а также искусственных мышц с электроприводами, управляющими каждым движением. Jellyfish-Bot способен двигаться со скоростью до 6,1 см/с и собирать мусор с морского дна.

 

Робот-медуза захватывает мусор и плывет вверх. Фото: Tianlu Wang et al. / Science Advances

При перемещении Jellyfish-Bot жидкость протекает под мягкие ножки и шапку под влиянием давления, словно медуза ловит добычу. Разработчики предусмотрели, что робот сможет использовать отдельные щупальца для содержания предметов, в то время как остальные части его мягких ножек продолжат обеспечивать движение.

Кроме того, два или более таких роботов могут сотрудничать, чтобы нести предметы, которые одному роботу трудно захватить и перенести.

 

Напомним, что в испанской больнице успешно завершили первую в мире полностью роботизированную операцию по пересадке легких. Медики утверждают, что операция может стать мировым стандартом.

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