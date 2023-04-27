"Великий Дідусь" в усій красі. Фото: AFP

Раніше вважалося, що найстарше дерево у світі — це Мафусаїл, сосна, якій виповнилося 4853 роки. Втім, природа не припиняє дивувати, і нещодавно вчені заявили, що знайшли ще старше дерево — кипарис, якому виповнилося близько 5000 тисяч років. Про це пише Science Alert.

Гігантське дерево росте в Чилі. Діаметр його стовбура складає чотири метри, а висота — 28 метрів. Дерево, що вже отримало ім’я "Великий Дідусь", належить до виду Fitzroya cupressoides, який є ендемічним для півдня континенту.

Читайте також:

"Дідуся" виявили ще у 1972 році — тоді наглядач парку, в якому воно знаходиться, просто обходив ліс. Чоловік вирішив не розкривати місцеперебування гіганта, щоб захистити його від туристів, втім, пізніше правда все одно виплила на поверхню і мандрівники почали здійснювати цілі паломництва: вони годинами йдуть через ліс заради того, щоб побачити дерево, старше за єгипетські піраміди. Щоб захистити "Великого Дідуся" парку довелося збільшити кількість охоронців та обмежити доступ до дерева.

Найстарше дерево на світі. Фото: AFP

Як дізналися, що дереву вже 5000 років?

Вчені продовжують вивчати гіганта: нещодавно одному із дослідників — Джонатану Баричовичу, племінникові Анібала Енрікеса — вдалося взяти зразок стовбура. Він профвердлив стовбур ручною дреллю, втім, так і не зміг дійти до серцевини! Джонатан з колегами підрахували, що зразкові, який вони взяли — 2400 років. Використовуючи прогностичну модель для розрахунку повного віку дерева Баричович та його колеги дійшли до висновку, що "Дідусеві" стукнуло 5000 років.

Втім, коли йдеться про старі дерева дендрохронологія, метод датування деревних кілець, не може гарантувати стовідсоткового результату, адже серцевина багатьох тисячолітніх гігантів вже згнила. Таким чином, вік "Великого Дідуся" ще не можна вважати встановленим остаточно.

Дослідники продовжують вивчати "Великого Дідуся". Фото: AFP.

Втім, це дерево вже стало прикладом тривалого життя та символом важливості збереження природних ресурсів та екосистем. Крім того, Fitzroya cupressoides мають велике значення для екології та біорізноманіття Південної Америки, а також — величезне культурне значення для корінних народів та місцевих громад. На жаль, через безконтрольну вирубку дерев та зміни клімату молодші брати та сестри "Великого Дідуся" наразі перебувають під загрозою. І не лише вони — у світі є багато інших старих дерев, які також заслуговують на увагу та захист, наприклад, дерево що належить до виду Bristlecone Pine віком 3500 років з національного парку Great Basin в США та представник виду Sequoiadendron giganteum віком 3200 років з Каліфорнії.

Раніше ми писали про те, як донати порятували дерева у Києві та чому слід завітати у Київський ботсад в травні.