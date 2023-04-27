Старейшее дерево в мире — кипарис "Великий Дедушка" из Чили

"Большой Дедушка" во всей красе. Фото: AFP

Ранее считалось, что самое старое дерево в мире – это Мафусаил, сосна, которой исполнилось 4853 года. Впрочем, природа не перестает удивлять, и недавно ученые заявили, что нашли еще старшее дерево — кипарис, которому исполнилось около 5000 тысяч лет. Об этому пишет Science Alert.

Гигантское дерево произрастает в Чили. Диаметр его ствола составляет четыре метра, а высота – 28 метров. Дерево, уже получившее имя "Большой Дедушка", принадлежит к виду Fitzroya cupressoides, который является эндемичным для юга континента.

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"Дедушку" обнаружили еще в 1972 году — тогда смотритель парка, в котором он находится, просто обходил лес. Мужчина решил не раскрывать местонахождение гиганта, чтобы защитить его от туристов, впрочем, позже правда все равно всплыла на поверхность и путешественники начали совершать целые паломничества: они часами идут через лес ради того, чтобы увидеть дерево, которое считается более старым, чем египетские пирамиды. Чтобы защитить "Большого Дедушку" парка, пришлось увеличить количество охранников и ограничить доступ к дереву.

Старейшее дерево в мире. Фото: AFP

Как узнали, что дереву уже 5000 лет?

Ученые продолжают изучать гиганта: недавно одному из исследователей — Джонатану Баричовичу, племяннику Анибалу Энрикесу — удалось взять образец ствола. Он просверлил ствол ручной дрелью, но, впрочем, так и не смог дойти до сердцевины! Джонатан с коллегами подсчитали, что образцу, который они взяли, выполнилось 2400 лет. Используя прогностическую модель для расчета полного возраста деревья Баричович и его коллеги пришли к выводу, что Дедушке уже стукнуло 5000 лет.

Впрочем, когда речь идет о старых деревьях дендрохронология, метод датировки древесных колец, не может гарантировать стопроцентного результата, ведь сердцевина многих тысячелетних гигантов уже сгнила. Таким образом, возраст "Великого Дедушки" еще нельзя считать окончательно установленным.

Исследователи продолжают изучать "Великого Дедушку". Фото: AFP

Впрочем, это дерево уже стало примером длительной жизни и символом важности сохранения природных ресурсов и экосистем. Кроме того, Fitzroya cupressoides имеют большое значение для экологии и биоразнообразия Южной Америки, а также огромное культурное значение для коренных народов и местных общин. К сожалению, из-за бесконтрольной вырубки деревьев и изменения климата младшие братья и сестры "Большого Дедушки" находятся под угрозой. И не только они — в мире много других старых деревьев, которые также заслуживают внимания и защиты, например, дерево принадлежащее к виду Bristlecone Pine возрастом 3500 лет из национального парка Great Basin в США и представитель вида Sequoiadendron giganteum возрастом 3200 лет из Калифорнии.

Раньше мы писали о том, как донаты спасли деревья в Киеве и почему следует заглянуть в Киевский ботсад в мае.