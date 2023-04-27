Кліматичні зміни призвели до найгіршої посухи в Африці за останні 40 років

Чоловік стоїть на пересушеній землі в Африці. Фото: Reuters

Найгірша посуха у Східній Африці за останні 40 років. Через це більше мільйона людей були змушені залишити свої місця та поставила ще мільйони на межу голоду.

Про це інформує The Washington post.

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Посуха в Африці

Вчені виявили, що підвищення глобальної температури переважно через спалювання викопного палива, яке порушило погодні умови, які зазвичай приносять опади в Ефіопію, Кенію та Сомалі. Спека почала більше випаровувати вологи з ландшафту, висушувати посівні угіддя і спричинила голод для мільйонів тварин.

За словами експертів, глобальна температура приблизно на 1,2 градуса за Цельсієм перевищує середню доіндустріальну, імовірність таких посух у 100 разів більша, ніж у більш прохолодному світі.

"Цей результат підкреслює руйнівні наслідки зміни клімату в країнах, що розвиваються, які мало сприяли виникненню проблеми та мають набагато менше ресурсів, щоб впоратися. Я сподіваюся, що дослідження допоможе активізувати фінансову підтримку найбільш вразливих країн світу, оскільки вони стикаються з незворотною шкодою клімату", — сказала співавторка Фрідеріке.

"Основна увага повинна бути зосереджена на зниженні вразливості. Одна посуха не повинна означати роки і роки голоду", — сказав кліматолог з Імперського коледжу Лондона Отто.

"Важливо знати, як зміна клімату змінює ризик та інтенсивність такої події, тому що ви можете почати готуватися", — сказав дослідник-метеоролог з Національної лабораторії фізичних наук Управління океанічних і атмосферних досліджень Енді Хоел.

Він не брав участі в новому дослідженні, але додав, що те, що вони бачать зараз дає їм зрозуміти що буде.

Причина посухи

Отто зазначив, що зміна клімату була особливо проблематичною через тривалі дощі. Вони створюються Міжтропічною зоною конвергенції, смугою хмар, яка оточує Землю навколо екватора. Навесні ця зона ​​зазвичай йде за сонцем на північ, забезпечуючи Ефіопію, Кенію та Сомалі такими необхідними сезонними дощами.

Проте дощовий пояс починає коливатися в міру підвищення температури. Нещодавня доповідь Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату виявила, що Міжтропічна зона конвергенції, ймовірно, стає вужчою та інтенсивнішою, що призводить до повеней у Західній Африці та посухи на Сході. Дослідники підрахували, що спричинене людиною потепління приблизно подвоїло ймовірність слабкого тривалого сезону дощів.

Вчені пояснюють, що ще більшою проблемою, ніж слабкі дощі, є те, як ландшафт висох під час високих температур. На кожен градус атмосфера може утримувати приблизно на 7 відсотків менше вологи. Це тепло буквально висмоктувало воду з рослин і ґрунтів регіону, підштовхнувши великі території регіону до того, що це стало "винятковою посухою".

Складні наслідки спостерігаються у регіоні, де більшість людей зайняті в сільському господарстві і лише деякі громади мають іригаційні системи або довгострокові накопичувачі води. Фермери, чий урожай загинув, часто не могли дозволити собі придбати нове насіння для посіву в наступному сезоні. Більшість скотарів не мають доступу до страхування якщо коли їхня худоба загинула. Вони змушені відмовитися від засобів до існування, які, можливо, підтримували їхні сім’ї поколіннями.

Станом на кінець 2022 року Всесвітня продовольча програма заявила, що приблизно 23 мільйони людей в Ефіопії, Кенії та Сомалі відчували "гостру продовольчу нестачу" — тобто у них закінчилася їжа, і вони не їли день або більше. Майже мільйон дітей страждали від гострого недоїдання. Ще мільйон людей були змушені покинути свої домівки в пошуках їжі, води та роботи.

Мережа систем раннього попередження про голод попередила, що навіть прогнозовані надзвичайно інтенсивні дощі не спроможні допомогти регіону оговтатися від історичної посухи.

"У них будуть дуже посушливі роки, після яких, ймовірно, почнуться сильні повені. Буде набагато більше екстремальних подій, з якими люди повинні мати справу", — сказала співавторка Отто.

Нагадаємо, що останнім часом природа суворо демонструє свій характер. Рекордна спека, повені цунамі, землетруси, лісові пожежі, урагани бʼють усі рекорди. Природа попереджує людей схаменутися і ставитися до неї більш бережливо.