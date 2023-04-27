Климатические изменения привели к самой худшей засухе в Африке за последние 40 лет

Человек стоит на пересушенной земле в Африке. Фото: Reuters

Худшая засуха в Восточной Африке за последние 40 лет. Поэтому более миллиона человек были вынуждены покинуть свои места и поставили еще миллионы на грань голода.

Об этом информирует The Washington post.

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Ученые обнаружили, что повышение глобальной температуры преимущественно из-за сжигания ископаемого топлива, нарушившего погодные условия, обычно приносящие осадки в Эфиопию, Кению и Сомали. Жара стала больше испарять влаги из ландшафта, высушивать посевные угодья и повлекла голод для миллионов животных.

По словам экспертов, глобальная температура примерно на 1,2 градуса по Цельсию превышает среднюю доиндустриальную, вероятность таких засух в 100 раз больше, чем в более прохладном мире.

"Этот результат подчеркивает разрушительные последствия изменения климата в развивающихся странах, мало способствовавших возникновению проблемы и имеющих гораздо меньше ресурсов, чтобы справиться. Я надеюсь, что исследование поможет активизировать финансовую поддержку наиболее уязвимых стран мира, поскольку они сталкиваются с необратимым вредом климата", — сказала соавтор Фридерике.

"Основное внимание должно быть сосредоточено на снижении уязвимости. Одна засуха не должна означать годы и годы голода", — сказал климатолог из Имперского колледжа Лондона Отто.

"Важно знать, как изменение климата изменяет риск и интенсивность такого события, потому что вы можете начать готовиться", — сказал исследователь-метеоролог из Национальной лаборатории физических наук Управления океанических и атмосферных исследований Энди Хоэл.

Он не участвовал в новом исследовании, но добавил, что то, что они видят сейчас, дает им понять что будет.

Причина засухи

Отто отметил, что изменение климата было особенно проблематично из-за продолжительных дождей. Они создаются межтропической зоной конвергенции, полосой облаков, окружающей Землю вокруг экватора. Весной эта зона ​​обычно следует за солнцем на север, обеспечивая Эфиопию, Кению и Сомали такими необходимыми сезонными дождями.

Однако дождевой пояс начинает колебаться по мере повышения температуры. Недавний доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата обнаружил, что Межтропическая зона конвергенции, вероятно, становится уже и интенсивнее, что приводит к наводнениям в Западной Африке и засухе на Востоке. Исследователи подсчитали, что вызванное человеком потепление примерно удвоило вероятность продолжительного сезона дождей.

Ученые объясняют, что еще большей проблемой, чем слабые дожди, является то, как ландшафт высох во время высоких температур. На каждый градус атмосфера может содержать приблизительно на 7 процентов меньше воды. Это тепло буквально высосало воду из растений и почв региона, подтолкнув большие территории региона к тому, что это стало "исключительной засухой".

Сложные последствия наблюдаются в регионе, где большинство людей занято в сельском хозяйстве и лишь некоторые общины имеют ирригационные системы или долгосрочные накопители воды. Фермеры, чей урожай погиб, часто не могли позволить себе приобрести новые семена для посева в следующем сезоне. Большинство скотоводов не имеют доступа к страхованию, если их скот погиб. Они вынуждены отказаться от средств к существованию, которые, возможно, поддерживали их семьи поколениями.

По состоянию на конец 2022 года Всемирная продовольственная программа заявила, что примерно 23 миллиона человек в Эфиопии, Кении и Сомали испытывали "острую продовольственную нехватку" - то есть у них закончилась еда, и они не ели день или больше. Почти миллион детей страдали от острого недоедания. Еще миллион человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках пищи, воды и работы.

Сеть систем раннего предупреждения о голоде предупредила, что даже прогнозируемые чрезвычайно интенсивные дожди не способны помочь региону оправиться от исторической засухи.

"У них будут очень засушливые годы, после которых, вероятно, начнутся сильные наводнения. Будет гораздо больше экстремальных событий, с которыми люди должны иметь дело", — сказала соавтор Отто.

Напомним, что в последнее время природа сурово демонстрирует свой характер. Рекордная жара, наводнения цунами, землетрясения, лесные пожары, ураганы бьют все рекорды. Природа предупреждает людей опомниться и относиться к ней более бережно.