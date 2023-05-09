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Лісові пожежі в Канаді зупинили роботу нафтових компаній

9 травня 2023 09:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лісові пожежі в Канаді зупинили роботу нафтових компаній
Пожежі в Альберті. Фото: Reuters/Alberta Wildfire/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

30 тисяч мешканців канадської провінції Альберта були евакуйовані через масштабні лісові пожежі. Частина нафтових компаній припинила свою роботу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Масштабні лісові пожежі

У канадській провінції Альберта тривають масштабні лісові пожежі.

На обід понеділка, 8 травня, повідомлялося, що активними є 98 місць загоряння.

Уряд Канади наголосив, що боротьба із пожежами може тривати ще кілька місяців.

Нафтові наслідки пожеж

Через безпекові загрози від пожеж було евакуйовано близько 30 тисяч мешканців провінції Альберта.

Крім того, ця провінція є головною у нафтодобувній галузі Канади. Але через пожежі частиина нафтових компаній припинила видобуток нафти.

За попередніми даними, рівень видобутку нафти через це упав на 280 тисяч барелів на день, що становить понад 3% загальноканадського видобутку.

Нагадаємо, що станом на 6 травня вогонь знищив понад 121 гектар лісу на території провінції Альберта.

Під обов’язкову евакуацію тоді підпали понад 24 тисячі місцевих жителів.

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