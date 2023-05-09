Лесные пожары в Канаде остановили работу нефтяных компаний
30 тысяч жителей канадской провинции Альберта были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров. Часть нефтяных компаний приостановила свою работу.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Масштабные лесные пожары
В канадской провинции Альберта продолжаются масштабные лесные пожары.
На обед понедельника, 8 мая, сообщалось, что активны 98 мест возгорания.
Правительство Канады подчеркнуло, что борьба с пожарами может продолжаться еще несколько месяцев.
Нефтяные последствия пожаров
Из-за угроз безопасности от пожаров было эвакуировано около 30 тысяч жителей провинции Альберта.
Кроме того, эта провинция является главной в нефтедобывающей отрасли Канады. Но из-за пожаров часть нефтяных компаний прекратила добычу нефти.
По предварительным данным, уровень добычи нефти из-за этого упал на 280 тысяч баррелей в день, что составляет более 3% общеканадской добычи.
Напомним, что по состоянию на 6 мая огонь уничтожил более 121 гектара леса на территории провинции Альберта.
Обязательной эвакуации тогда подверглись более 24 тысяч местных жителей.