Лесные пожары в Канаде остановили работу нефтяных компаний

Пожар в Альберте. Фото: Reuters/Alberta Wildfire/Handout

30 тысяч жителей канадской провинции Альберта были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров. Часть нефтяных компаний приостановила свою работу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Масштабные лесные пожары

В канадской провинции Альберта продолжаются масштабные лесные пожары.

На обед понедельника, 8 мая, сообщалось, что активны 98 мест возгорания.

Правительство Канады подчеркнуло, что борьба с пожарами может продолжаться еще несколько месяцев.

Нефтяные последствия пожаров

Из-за угроз безопасности от пожаров было эвакуировано около 30 тысяч жителей провинции Альберта.

Кроме того, эта провинция является главной в нефтедобывающей отрасли Канады. Но из-за пожаров часть нефтяных компаний прекратила добычу нефти.

По предварительным данным, уровень добычи нефти из-за этого упал на 280 тысяч баррелей в день, что составляет более 3% общеканадской добычи.

Напомним, что по состоянию на 6 мая огонь уничтожил более 121 гектара леса на территории провинции Альберта.

Обязательной эвакуации тогда подверглись более 24 тысяч местных жителей.