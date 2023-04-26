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Метеорологи розповіли, як вони першими повідомили про Чорнобильську катастрофу

26 квітня 2023 12:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Метеорологи розповіли, як вони першими повідомили про Чорнобильську катастрофу
Микола Кульбіда, який першим у Києві отримав інформацію про аварію на ЧАЕС. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Інформацію про ядерну катастрофу у Чорнобилі до Києва першими передали метеорологи. У столиці Української РСР її отримав нинішній керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).

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В Укргідрометцентрі нагадали, що іще до офіційного повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС радіаційні проблеми в районі розташування атомної електростанції виявили метеорологи.

Так, чергова зміна працівників метеостанції Чорнобиль, яка 26 квітня 1986 року працювала у штатному режимі і здійснювала планові гідрометеорологічні і радіологічні спостереження у зоні відповідальності станції, помітила високий рівень фонових показників радіаційного забруднення повітря і підстильної поверхні.

Хто отримав інформацію в Києві

Після перевірки ситуації за допомогою основного і резервного дозиметрів було ухвалене рішення — і до Києва відправили так звані штормові телеграми.

Першим, хто дізнався у столиці Української РСР про Чорнобильську ядерну катастрофу, став старший зміни синоптиків Українського бюро погоди, який нині є директором Українського гідометцентру, Микола Кульбіда.

"Після одержання такої тривожної інформації, в установленому порядку [Кульбіда] одразу поінформував і ознайомив з нею керівництво Українського республіканського управління з гідрометеорології та контролю природного середовища Миколу Павловича Скрипника та його заступників, які у свою чергу повідомили про цю надзвичайну і вкрай небезпечну ситуацію уряд України, Президіум Верховної Ради і ЦК Компартії України", — розповіли в УкрГМЦ.

Нагадаємо, Новини.LIVE у своєму матеріалі розповідали про те, як як Москва намагалася приховати катастрофу і гнала українців на парад.

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