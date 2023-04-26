Метеорологи рассказали, как они первыми сообщили о Чернобыльской катастрофе
Информацию о ядерной катастрофе в Чернобыле в Киев первыми передали метеорологи. В столице УССР ее получил нынешний руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ).
Метеорологи были первыми
В Укргидрометцентре напомнили, что еще до официального сообщения об аварии на Чернобыльской АЭС радиационные проблемы в районе расположения атомной электростанции обнаружили метеорологи.
Так, очередная смена работников метеостанции Чернобыль, которая 26 апреля 1986 работала в штатном режиме и осуществляла плановые гидрометеорологические и радиологические наблюдения в зоне ответственности станции, заметила высокий уровень фоновых показателей радиационного загрязнения воздуха и подстилающей поверхности.
Кто получил информацию в Киеве
После проверки ситуации с помощью основного и резервного дозиметров было принято решение — и в Киев отправили так называемые штормовые телеграммы.
Первым, кто узнал в столице Украинской ССР о Чернобыльской ядерной катастрофе, стал старший смены синоптиков Украинского бюро погоды, ныне являющегося директором Украинского гидометцентра, Николай Кульбида.
"После получения такой тревожной информации в установленном порядке [Кульбида] сразу проинформировал и ознакомил с ней руководство Украинского республиканского управления по гидрометеорологии и контролю природной среды Николая Павловича Скрипника и его заместителей, которые в свою очередь сообщили об этой чрезвычайной и крайне опасной ситуации правительство Украины, Президиум Верховной Рады и ЦК Компартии Украины", — рассказали в УкрГМЦ.
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