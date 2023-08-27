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Мільйонні збитки: Закарпаття очолило список антирекордів по вирубках лісу

27 серпня 2023 23:17
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Валерія Пержун
редактор
Мільйонні збитки: Закарпаття очолило список антирекордів по вирубках лісу
Вирубка дерев. Ілюстративне фото: Волинські новини
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

З 18 по 24 серпня 2023 року органи Державної екологічної інспекції України провели 112 заходів контролю раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Так, зафіксували  248 правопорушень. Найбільша сума збитків з них припадає на Тернопільську та Закарпатську область.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

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За тиждень екоінспектори провели 112 заходів контролю та склали 248 протоколів про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених штрафних санкцій сягнула 60 тисяч гривень, до Державного бюджету стягнуто 52 тисячі гривень. 

Так, на Закарпатті екоінспектори зафіксували незаконну вирубку дерев у регіональному ландшафтному парку "Притисянський". Порушники завдали державі збитків на 9,25 мільйона гривень.

"Це стало найбільш резонансним порушенням природоохоронного законодавства за тиждень з 18 по 24 серпня", — повідомляє Державна екологічна інспекція.

Справу передали прокуратурі. 

Водночас ще одним регіоном-антилідером стала Тернопільська область. На території Зборівської територіальної громади екоінспектори виявили самовільне видобування корисних копалин, ймовірно, глини (цегельно-черепичної сировини).

Збитки від такої діяльності сягнули 2,8 мільйона гривень. Матеріали направили до головного управління Національної поліції Тернопільської області.

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Скриншот повідомлення Держекоінспекції

Нагадаємо, днями у столичному парку КПІ зрізали дерева. Цей скандал набрав розголосу в соцмережі.

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