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Миллионный ущерб: Закарпатье возглавило список антирекордов по вырубкам леса

27 августа 2023 23:17
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Валерия Пержун
редактор
Миллионный ущерб: Закарпатье возглавило список антирекордов по вырубкам леса
Вырубка деревьев. Иллюстративное фото: Волинські новини
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С 18 по 24 августа 2023 года органы Государственной экологической инспекции Украины провели 112 мер контроля рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Так, зафиксировано 248 правонарушений. Наибольшая сумма ущерба приходится на Тернопольскую и Закарпатскую область.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

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За неделю экоинспекторы провели 112 мер контроля и составили 248 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 60 тысяч гривен, в Государственный бюджет взыскано 52 тысячи гривен.

Так, в Закарпатье экоинспекторы зафиксировали незаконную вырубку деревьев в региональном ландшафтном парке "Притисянский". Нарушители нанесли государству ущерб на 9,25 миллиона гривен.

"Это стало самым резонансным нарушением природоохранного законодательства за неделю с 18 по 24 августа", — сообщает Государственная экологическая инспекция.

Дело передали прокуратуре.

В то же время еще одним регионом-антилидером стала Тернопольская область. На территории Зборовской территориальной общины экоинспекторы обнаружили самовольную добычу полезных ископаемых, вероятно, глины (кирпично-черепичного сырья).

Ущерб от такой деятельности составил 2,8 миллиона гривен. Материалы направили в главное управление Национальной полиции Тернопольской области.

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Скриншот сообщения Госэкоинспекции

Напомним, на днях в столичном парке КПИ срезали деревья. Этот скандал получил огласку в соцсетях.

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