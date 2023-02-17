Площа антарктичного морського льоду цього року є найменшою за усю історію спостережень

Морський лід навколо Антарктиди продовжує танути: площа є найменшою за увесь час спостережень
Площа морського льоду навколо Антарктиди цього року є найменшою за усю історію спостережень. Попередній рекордний показник був побитий за два тижні до завершення літа у південній півкулі.
Про це повідомляє видання BBС.
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Рекордне танення антарктичного льоду
Зараз у південній півкулі літо, коли льоду в океані традиційно менше, ніж узимку. Але, зазначають дослідники, цьогорічне літо є унікальним.
Національний центр даних про лід і сніг наголошує, що площа антарктичного морського льоду скоротився до 1,91 млн квадратних кілометрів. Цей показник є найнижчим за усю історію спостережень.
Так, показника 1,92 млн квадратних кілометрів минулоріч антарктичні льодові поля сягнули аж 25 лютого, у самісінькому кінці літа.
Чи винні у цьому зміни клімату
Науковці не поспішають стверджувати, що така ситуація є наслідком суто кліматичних змін.
За останні 40 років спостережень площа льодового покрову у приантарктичних водах демонструвала постійну мінливість.
Втім, у останні роки чіткою є тенденція до зменшення кількості літнього льоду.
Нагадаємо, науковці, які вивчають величезний льодовик Туейтс в Антарктиді, відомий як "льодовик судного дня", кажуть, що тепла вода просочується в його слабкі місця. Це спричиняє танення льодовика.
Фото: Pixabay