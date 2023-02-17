Площадь антарктического морского льда этого года является самой маленькой за всю историю наблюдений

Ученые не спешат связывать ситуацию вокруг Антарктиды только с изменениями климата

Площадь морского льда вокруг Антарктиды в этом году наименьшая за всю историю наблюдений. Предыдущий рекордный показатель был побит за две недели до завершения лета в южном полушарии.

Об этом сообщает издание BBС.

Рекордное таяние антарктического льда

Сейчас в южном полушарии лето, когда льда в океане традиционно меньше зимы. Но, отмечают исследователи, нынешнее лето уникально.

Национальный центр данных о леде и снеге отмечает, что площадь антарктического морского льда сократился до 1,91 млн квадратных километров. Этот показатель самый низкий за всю историю наблюдений.

Так, показателя 1,92 млн квадратных километров в прошлом году антарктические ледовые поля достигли 25 февраля, в самом конце лета.

Виновны ли в этом изменения климата

Ученые не спешат утверждать, что такая ситуация является следствием климатических изменений.

За последние 40 лет наблюдений площадь ледового покрова в приантарктических водах демонстрировала регулярную изменчивость.

Впрочем, в последние годы четкой является тенденция к уменьшению количества летнего льда.

Напомним, ученые, изучающие огромный ледник Туэйтс в Антарктиде, известный как "ледник судного дня", говорят, что теплая вода просачивается в его слабые места. Это приводит к таянию ледника.

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