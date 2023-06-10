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На Херсонщині заборонили купатися у водоймах та ловити рибу

10 червня 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині заборонили купатися у водоймах та ловити рибу
Ситуація на Херсонщині. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Херсонщині через забруднення води заборонили купатися у відкритих водоймах, виловлювати та продавати рибу. Це може бути дуже небезпечно.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В чому небезпека

"Небезпека цілком реальна й відчутна. Це наша вода. На жаль, вона зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму", — пояснив він.

За його словами, він доручив це під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру.

"У криницях та відкритих водоймах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ, які є вимиті. Не забуваємо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Тому готуйте їжу й пийте тільки бутильовану або завезену воду", — попередив Прокудін.

Погодні умови на Херсонщині

Також він нагадав, що через погодні умови волонтерів не будуть допускати до рятувальних операцій. 

"Завтра очікуються грози, місцями град, шквал вітру досягатиме позначки 15-20 м/с", — додав очільник Херсонської ОВА.

Ускладнення ситуації через погоду

Раніше Олександр Прокудін зазначав, що рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС йде на спад. Однак ситуацію можуть ускладнити дощі. 

Наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. Від учора вода відійшла на 31 сантиметр. 

Утім, днями у регіоні очікують дощі. Це може сповільнити спад води. 

Нагадаємо, хімік-токсиколог Володимир Саркісян розповів, яку воду з крана безпечно пити в регіоні, а кому не допоможуть таблетки і фільтри для очищення.

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