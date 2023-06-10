В Херсонской области запретили купаться в водоемах и ловить рыбу

Ситуация в Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

В Херсонской области из-за загрязнения воды запретили купаться в открытых водоемах, вылавливать и продавать рыбу. Это может быть очень опасно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В чем опасность

"Опасность вполне реальна и ощутима. Это наша вода. К сожалению, она сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", — пояснил он.

По его словам, он поручил это на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера.

"В колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных и мусорных свалок, которые вымыты. Не забываем, что на дне разрушенной россиянами Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Пейте только бутилированную или завезенную воду", — предупредил Прокудин.

Погодные условия в Херсонской области

Также он напомнил, что из-за погодных условий волонтеров не будут допускать к спасательным операциям.

"Завтра ожидаются грозы, местами град, шквал ветра будет достигать отметки 15-20 м/с", — добавил глава Херсонской ОВА.

Усложнение ситуации из-за погоды

Ранее Александр Прокудин отмечал, что уровень воды в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС идет на спад. Однако ситуацию могут осложнить дожди.

В настоящее время средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 4,72 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр.

Впрочем, на днях в регионе ожидается дождь. Это может замедлить спад воды.

Напомним, химик-токсиколог Владимир Саркисян рассказал, какую воду из крана безопасно пить в регионе, а кому не помогут таблетки и фильтры для очищения.