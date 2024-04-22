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На окупованих узбережжях Азовського та Чорного морів масово гинуть дельфіни — ЗМІ

22 квітня 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Журналісти повідомлють про масову загибель дельфінів на окупованих територіях України
Мертвий дельфін на березі. Фото ілюстративне: volyn24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Жителі окупованого Бердянська Запорізької області опубліковали фото мертвого дельфіна, якого вода викинула на узбережжя Азовського моря. Люди твердять, що таких випадків чимало: тварини гинуть через російські кораблі та локатори, якими нашпиговане море. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні"

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Це — екологічна катастрофа 

Користувачі соцмереж припускають, що загиблий дельфін належить до виду азовка, який занесений до Червоної книги України. 

"З початком російського вторгнення в Україну, на узбережжі Чорного та Азовського морів у різних місцях з'являються мертві дельфіни, проте оцінити весь масштаб трагедії дуже складно, оскільки через військові дії екологи не можуть досліджувати все узбережжя", — пише "Бердянськ Сьогодні".

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Мертвий дельфін на березі Азовського моря. Скриншот з Telegram/Бердянськ Сьогодні

За даними українських екологів, з початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 50 000 дельфінів. 

"Рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Варвари також використовують військові гідролокатори і це негативно впливає на тварин, або дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів судна рашистів, а це виводить з ладу орган слуху дельфінів... Таким чином, дії військово-морського флоту варварів з застосуванням гідролокаторів, зараз, в військовий період, впливають на дельфінів і приводять їх до стресової ситуації або до загибелі", — повідомляв раніше один із керівників Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Також ми писали, що нові дані підтверджують загибель ще 130 дельфінів у Чорному морі лише за березень 2024 року. Це свідчить про серйозну загрозу для рідкісних морських ссавців у зоні воєнної активності.

До слова, 18 квітня стало відомо, що російські загарбники під виглядом переробного заводу створили нове сміттєзвалище "Луганськ" поблизу селища Родакового тимчасово окупованої Луганської області. Це один із шести сміттєполігонів в регіоні.

Чорне море
Азовське море
окупанти
дельфіни
загроза кораблів

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