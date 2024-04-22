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На оккупированных побережьях Азовского и Черного морей массово гибнут дельфины — СМИ

22 апреля 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Журналисты сообщат о массовой гибели дельфинов на оккупированных территориях Украины
Мертвый дельфин на берегу. Фото иллюстративное: volyn24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Жители оккупированного Бердянска Запорожской области опубликовали фото мертвого дельфина, выброшенного водой на побережье Азовского моря. Люди утверждают, что таких случаев немало: животные гибнут из-за российских кораблей и локаторов, которыми нашпиговано море.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Бердянск Сегодня".

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Это — экологическая катастрофа

Пользователи соцсетей предполагают, что погибший дельфин принадлежит к виду азовка, который занесен в Красную книгу Украины.
"С началом российского вторжения в Украину, на побережье Черного и Азовского морей в разных местах появляются мертвые дельфины, однако оценить весь масштаб трагедии очень сложно, поскольку из-за военных действий экологи не могут исследовать все побережье", — пишет "Бердянск Сегодня".

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Мертвый дельфин на берегу Азовского моря. Скриншот из Telegram/Бердянск Сегодня

По данным украинских экологов, с начала российского вторжения в Украине погибли более 50 000 дельфинов.

"Рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Варвары также используют военные гидролокаторы, и это негативно влияет на животных, или дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судна рашистов, а это выводит из строя орган слуха дельфинов... Таким образом, действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов, сейчас, в военный период, влияет на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации или к их гибели", — сообщал ранее один из руководителей Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Также мы писали, что новые данные подтверждают гибель еще 130 дельфинов в Черном море в марте 2024 года. Это свидетельствует о серьезной угрозе для редких морских млекопитающих в зоне военной активности.

К слову, 18 апреля стало известно, что российские захватчики под видом перерабатывающего завода построили новую свалку "Луганск" вблизи поселка Родаково временно оккупированной Луганской области. Это один из шести мусорополигонов в регионе.

Черное море
Азовское море
оккупанты
дельфины
угроза кораблей

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