​​​​​​​На США насувається гігантська пляма водоростей: у Флориді говорять про катастрофу

Водорості саргассум є серйозною проблемою для туризму в Карибському басейні

До берегів Флориди наближається величезний масив водоростей саргассум. Ця пляма є удвічі ширшою за континентальну частину Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє видання CNN.

Гігантська пляма водоростей

Екологи повідомляють, що до берегів Сполучених Штатів Америки, зокрема, до півострова Флорида, наближається величезна пляма водоростей саргассум.

Водорості саргассум у Атлантичному океані останнім часом демонструють активне цвітіння, цього року територія, покрита водоростями, охопить територію понад 8000 кілометрів, від Африки до Мексиканської затоки.

Проблеми для туризму

Дослідник Океанографічного інституту Харбор-Бранч Флоридського Атлантичного університету Браян Лапойнт заявив, що ситуація з водоростями створює проблему для туризму у всьому Карибському басейні.

Водорості саргассум накопичуються на пляжах, товщина шару водоростей подекуди сягає 1,5-2 метрів.

Нагадаємо, що у інших регіонах Світового океану, наприклад, на східному узбережжі Африки ситуація з водоростями протилежна, що загрожує вимиранню таких рідкісних морських ссавців, як дюгоні.

Фото: EPA