На США насувається гігантська пляма водоростей: у Флориді говорять про катастрофу
До берегів Флориди наближається величезний масив водоростей саргассум. Ця пляма є удвічі ширшою за континентальну частину Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє видання CNN.
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Гігантська пляма водоростей
Екологи повідомляють, що до берегів Сполучених Штатів Америки, зокрема, до півострова Флорида, наближається величезна пляма водоростей саргассум.
Водорості саргассум у Атлантичному океані останнім часом демонструють активне цвітіння, цього року територія, покрита водоростями, охопить територію понад 8000 кілометрів, від Африки до Мексиканської затоки.
Проблеми для туризму
Дослідник Океанографічного інституту Харбор-Бранч Флоридського Атлантичного університету Браян Лапойнт заявив, що ситуація з водоростями створює проблему для туризму у всьому Карибському басейні.
Водорості саргассум накопичуються на пляжах, товщина шару водоростей подекуди сягає 1,5-2 метрів.
Нагадаємо, що у інших регіонах Світового океану, наприклад, на східному узбережжі Африки ситуація з водоростями протилежна, що загрожує вимиранню таких рідкісних морських ссавців, як дюгоні.
Фото: EPA