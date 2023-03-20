​​На США надвигается гигантское пятно водорослей: во Флориде говорят о катастрофе

Водоросли саргассум являются серьезной проблемой для туризма в Карибском бассейне

К берегам Флориды приближается большой массив водорослей саргассум. Это пятно вдвое шире континентальной части Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает издание CNN.

Гигантское пятно водорослей

Экологи сообщают, что к берегам Соединенных Штатов Америки, к полуострову Флорида, приближается огромное пятно водорослей саргассум.

Водоросли саргассум в Атлантическом океане в последнее время демонстрируют активное цветение, в этом году территория, покрытая водорослями, охватит территорию более 8000 километров от Африки до Мексиканского залива.

Проблемы для туризма

Исследователь Океанографического института Харбор-Бранч Флоридского Атлантического университета Брайан Лапойнт заявил, что ситуация с водорослями создает проблему для туризма по всему Карибскому бассейну.

Водоросли саргассума накапливаются на пляжах, толщина слоя водорослей кое-где достигает 1,5-2 метров.

Напомним, что в других регионах Мирового океана, например, на восточном побережье Африки ситуация с водорослями противоположна, что угрожает вымиранию таких редких морских млекопитающих, как дюгони.

Фото: EPA