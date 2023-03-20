На США надвигается гигантское пятно водорослей: во Флориде говорят о катастрофе
К берегам Флориды приближается большой массив водорослей саргассум. Это пятно вдвое шире континентальной части Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает издание CNN.
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Гигантское пятно водорослей
Экологи сообщают, что к берегам Соединенных Штатов Америки, к полуострову Флорида, приближается огромное пятно водорослей саргассум.
Водоросли саргассум в Атлантическом океане в последнее время демонстрируют активное цветение, в этом году территория, покрытая водорослями, охватит территорию более 8000 километров от Африки до Мексиканского залива.
Проблемы для туризма
Исследователь Океанографического института Харбор-Бранч Флоридского Атлантического университета Брайан Лапойнт заявил, что ситуация с водорослями создает проблему для туризма по всему Карибскому бассейну.
Водоросли саргассума накапливаются на пляжах, толщина слоя водорослей кое-где достигает 1,5-2 метров.
Напомним, что в других регионах Мирового океана, например, на восточном побережье Африки ситуация с водорослями противоположна, что угрожает вымиранию таких редких морских млекопитающих, как дюгони.
Фото: EPA