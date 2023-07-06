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На водоймах Миколаївщини заборонено купатись та рибалити

6 липня 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На водоймах Миколаївщини заборонено купатись та рибалити
Озеро на Миколаївщині. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З метою запобігання погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації після підриву Каховської ГЕС вводяться обмеження щодо водних об'єктів Миколаївської області. Йдеться про лимани, річки та Чорне море.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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"Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, у водних об’єктах Миколаївської області: Чорному морі, Бузькому лимані, Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул, Південний Буг (нижче м. Нова Одеса)", — йдеться в повідомленні.

Відтак, купатись буде заборонено до 1 серпня. Також продовжено повну заборону на любительське та промислове добування (вилов) водних біоресурсів та реалізацію водних біоресурсів без наявності документів походження до 15 липня.

Додамо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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