На водоймах Миколаївщини заборонено купатись та рибалити

Озеро на Миколаївщині. Фото: google

З метою запобігання погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації після підриву Каховської ГЕС вводяться обмеження щодо водних об'єктів Миколаївської області. Йдеться про лимани, річки та Чорне море.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

"Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, у водних об’єктах Миколаївської області: Чорному морі, Бузькому лимані, Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул, Південний Буг (нижче м. Нова Одеса)", — йдеться в повідомленні.

Відтак, купатись буде заборонено до 1 серпня. Також продовжено повну заборону на любительське та промислове добування (вилов) водних біоресурсів та реалізацію водних біоресурсів без наявності документів походження до 15 липня.

Додамо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.