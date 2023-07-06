На водоемах Николаевской области запрещено купаться и рыбачить

Озеро Николаевской области. Фото: google

С целью предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации после подрыва Каховской ГЭС вводятся ограничения по водным объектам Николаевской области. Речь идет о лиманах, реках и Черном море.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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"Согласно распоряжению Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, в водных объектах Николаевской области: Черном море, Бугском лимане, Днепро-Бугском лимане, реках Ингулец, Ингул, Южный Буг (ниже г. Новая Одесса)", — говорится в сообщении.

Так купаться будет запрещено до 1 августа. Также продлен полный запрет на любительскую и промышленную добычу (вылов) водных биоресурсов и реализацию водных биоресурсов без наличия документов происхождения до 15 июля.

Недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно сказались на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.