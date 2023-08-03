Наче пустеля: Єрмак показав, який вигляд має Каховське водосховище після підриву ГЕС
В червні цього року російські терористи вчинили теракт на Каховській ГЕС. В результаті підриву станції одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — практично повністю обміліло.
Який вигляд має Каховське водосховище зараз — показав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Каховське водосховище після підриву ГЕС
На оприлюдненому відео можна побачити, як вода у водосховищі майже повністю "висохла". Сама ж водойма перетворилася наче на пустелю.
"Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту", — підписав відео Єрмак.
Підрив Каховської ГЕС
У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.
Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.
Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ.
Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновленню Каховська станція не підлягає.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС.