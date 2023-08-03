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Наче пустеля: Єрмак показав, який вигляд має Каховське водосховище після підриву ГЕС

3 серпня 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Єрмак показав, який вигляд має Каховське водосховище
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В червні цього року російські терористи вчинили теракт на Каховській ГЕС. В результаті підриву станції одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — практично повністю обміліло.

Який вигляд має Каховське водосховище зараз — показав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Каховське водосховище після підриву ГЕС

На оприлюдненому відео можна побачити, як вода у водосховищі майже повністю "висохла". Сама ж водойма перетворилася наче на пустелю. 

"Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту", — підписав відео Єрмак. 

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ. 

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновленню Каховська станція не підлягає. 

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС.

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