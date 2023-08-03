Єрмак показав, який вигляд має Каховське водосховище

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

В червні цього року російські терористи вчинили теракт на Каховській ГЕС. В результаті підриву станції одне з найбільших водосховищ в Україні — Каховське — практично повністю обміліло.

Який вигляд має Каховське водосховище зараз — показав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Каховське водосховище після підриву ГЕС

На оприлюдненому відео можна побачити, як вода у водосховищі майже повністю "висохла". Сама ж водойма перетворилася наче на пустелю.

"Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту", — підписав відео Єрмак.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташовується за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Внаслідок теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

Метою теракту росіян було зупинити просування контрнаступу ЗСУ.

Відомо, що окупанти підірвали машинну залу, через що відновленню Каховська станція не підлягає.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС.