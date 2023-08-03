Как пустыня: Ермак показал, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
В июне этого года российские террористы совершили теракт на Каховской ГЭС. В результате подрыва станции одно из крупнейших водохранилищ в Украине — Каховское — практически полностью обмелело.
Как выглядит Каховское водохранилище сейчас — показал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
На обнародованном видео можно увидеть, как вода в водохранилище почти полностью высохла. Сам же водоем превратился будто бы в пустыню.
"Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта", — подписал видео Ермак.
Подрыв Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, которая находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.
В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.
Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ.
Известно, что оккупанты взорвали машинный зал, из-за чего восстановлению Каховская станция не подлежит.
Напомним, в Минздраве рассказали, какая ситуация с водой на юге после подрыва Каховской ГЭС.