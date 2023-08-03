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Как пустыня: Ермак показал, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС

3 августа 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ермак показал, как выглядит Каховское водохранилище
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Андрей Ермак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В июне этого года российские террористы совершили теракт на Каховской ГЭС. В результате подрыва станции одно из крупнейших водохранилищ в Украине — Каховское — практически полностью обмелело.

Как выглядит Каховское водохранилище сейчас — показал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Каховское водохранилище после подрыва ГЭС

На обнародованном видео можно увидеть, как вода в водохранилище почти полностью высохла. Сам же водоем превратился будто бы в пустыню.

"Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта", — подписал видео Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, которая находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

В результате теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Целью теракта россиян было остановить продвижение контрнаступления ВСУ.

Известно, что оккупанты взорвали машинный зал, из-за чего восстановлению Каховская станция не подлежит.

Напомним, в Минздраве рассказали, какая ситуация с водой на юге после подрыва Каховской ГЭС.

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