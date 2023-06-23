NASA показала, наскільки підвищився рівень Світового океану

Дельфіни в океані. Фото: freepik.com

NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

Відповідне відео оприлюднило NASA.

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Автори відео створили його таким чином, ніби глядач перебуває в каюті й спостерігає через ілюмінатор. Таким чином, за словами розробників, можна краще зрозуміти масштаби явища.

"У міру нагрівання планети й танення полярного льоду наш глобальний середній рівень моря зростає. Хоча точна висота океану змінюється через місцеву географію, клімат у часі та динамічну взаємодію рідини з гравітацією та обертанням планети, вчені спостерігають за тенденціями рівня моря, порівнюючи вимірювання з 20-річним просторовим і часовим середнім відліком. Ці візуалізації використовують візуальну метафору зануреного вікна-ілюмінатора, щоб спостерігати, наскільки піднялися наші океани між 1993 і 2022 роками", — розповіли в NASA.

За останні 30 років рівень океану збільшився на 9,85 сантиметра, що може здатися незначним, однак, за словами експертів NASA, це є безпрецедентним показником упродовж останніх 2500 років.

Вчені пов'язують глобальне потепління з людською діяльністю і вказують на його потенційний вплив на прибережні населені пункти та природне середовище у світі. Дослідники додали, що на жаль, наразі мало свідчень про те, що цей процес скоро припиниться.

Нагадаємо, що Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.