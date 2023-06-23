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NASA показало, насколько повысился уровень Мирового океана

23 июня 2023 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
NASA показало, насколько повысился уровень Мирового океана
Дельфины в океане. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.

Соответствующее видео обнародовало NASA.

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Авторы видео создали его таким образом, будто зритель находится в каюте и наблюдает через иллюминатор. Таким образом, по словам разработчиков, можно лучше осознать масштабы явления.

"По мере нагревания планеты и таяния полярного льда наш глобальный средний уровень моря растет. Хотя точная высота океана изменяется из-за местной географии, климата во времени и динамического взаимодействия жидкости с гравитацией и вращением планеты, ученые наблюдают за тенденциями уровня моря, сравнивая измерения с 20-летним пространственным и временным средним отсчетом. Эти визуализации используют визуальную метафору погруженного окна-иллюминатора, чтобы наблюдать, насколько поднялись наши океаны между 1993 и 2022 годами", — рассказали в NASA.

За последние 30 лет уровень океана повысился на 9,85 сантиметра, что может показаться незначительным, однако, по словам экспертов NASA, это беспрецедентный показатель за последние 2500 лет.

Ученые связывают глобальное потепление с человеческой деятельностью и указывают на его потенциальное влияние на прибрежные населенные пункты и природную среду в мире. Исследователи добавили, что, к сожалению, пока мало свидетельств о том, что этот процесс скоро прекратится.

Напомним, что Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

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