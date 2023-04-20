Що заборонено викидати у сміттєве відро — список небезпечних повсякденних відходів

Як правильно утилізувати сміття. Фото: Новини.LIVE

Багато хто з українців не надає значення тому, що потрапляє в їх сміттєве відро. Туди відправляються харчові відходи, пластик та різний непотріб, який вже точно не знадобиться. Проте існує ряд небезпечних повсякденних побутових відходів, стандартна утилізація яких може призвести до жахливих наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища.

Розповідаємо, що категорично не рекомендується викидати у відро для сміття. Правильна утилізація допоможе уникнути екологічної катастрофи.

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Що заборонено викидати у сміттєве відро — список

1. Батарейки

Не рідко використані батарейки відправляються у звичайний смітник. Проте цей предмет може призвести до багатьох серйозних проблем.

Мало хто про це замислюється, проте звичайна батарейка може негативно вплинути на здоров'я людей. Річ у тім, що в них містяться важкі метали, які навіть у дуже обмеженій кількості становлять загрозу.Серед них цинк, марганець, кадмій, ртуть, нікель та інші.

Звичайно не найкращим чином вони впливають й на навколишнє середовище. Тож найкращим варіантом буде складати їх у коробку чи пакет, а потім відносити до найближчого пункту прийому. Такі є в кожному українському місті, докладно дізнатися про них можна в інтернеті.

Що заборонено викидати у сміттєве відро — список. Фото: google.com

2. Лампочки

Галогенні лампи та лампи розжарювання можна переробити та вони вважаються нетоксичними. Тому їх можна викидати у відро для сміття. Головне, заздалегідь покласти їх у картонну коробку або паперовий пакет, щоб вони нікого не порізали.

Ртутьвмісні лампи належать до токсичних відходів, а тому небезпечні для організму людини та довкілля.

Люмінесцентні лампи містять токсичні хімікати, і просто викидати у смітник їх не можна. Деякі великі магазини, наприклад IKEA, пропонують послуги по переробці лампочок, куплених у них.

3. Ліки

В жодному разі не викидайте ліки у сміттєве відро. Це стосується будь-яких. Річ у тім, що речовини, які містяться в лікарських препаратах, можуть загрожувати забрудненню ґрунту і ґрунтових вод. Найкраще знайти найближчий пункт переробки ліків.

4. Волосся і шерсть

Здавалося б, цей вид відходів найпростіший і в ньому немає нічого токсичного. Однак не все так просто, в шерсті та людському волоссі міститься азот, тому з них можна зробити добриво для рослин. Збирати їх можна в компостну купу.

Як правильно утилізувати сміття. Фото: google.com

5. Побутова хімія

Побутова хімія містить небезпечні хімічні сполуки. Тому їх не можна викидати в загальний бак і навіть змивати залишки в каналізацію.

6. Комп'ютерна техніка та електроніка

Смартфони, картриджі, комп'ютери телевізори, принтери та багато іншої побутової техніки містять такі небезпечні речовини, як свинець, кадмій, ртуть та інші. Краще пошукати сайти та організації, що пропонують послуги з безпечної ліквідації цього типу сміття.

7. Порожні пляшечки аерозольної фарби

Аерозольні фарби містять гази та хімікати, і викидати їх у смітник небезпечно (особливо якщо всередині дещо залишилося).

8. Фарби, клеї та лаки

Залишки фарби, розчинники, протравлення та інші подібні речовини (а також вимазані в них щітки та пензлики) дуже легко загоряються та отруйні.

9. Запальнички

Пластикові запальнички навіть з малою кількістю пального можуть становити пожежну небезпеку, так що перш ніж викидати їх, краще переконатися, що в них нічого не залишилося.

Бережіть природу та утилізуйте сміття правильно, адже це наш дім.

Які побутові відходи небезпечно викидати у сміттєве відро. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, яку небезпеку несе глобальне потепління, що відбувається вже зараз, як війна в Україні сприяє цій проблемі та що можуть зробити самі люди для її розв'язання.