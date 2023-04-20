Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро — список опасных повседневных отходов

Как правильно утилизировать мусор. Фото: Новости.

Многие украинцы не придают значения тому, что попадают в их мусорное ведро. Туда отправляются пищевые отходы, пластик и различный хлам, который уж точно не понадобится. Однако существует ряд опасных повседневных бытовых отходов, стандартная утилизация которых может привести к ужасающим последствиям как для самого человека, так и для окружающей среды.

Рассказываем, что категорически не рекомендуется выбрасывать в мусорное ведро. Правильная утилизация поможет избежать экологической катастрофы.

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Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро

1. Батарейки

Нередко использованные батарейки отправляются в обычную свалку. Однако этот предмет может привести ко многим серьезным проблемам.

Немногие об этом задумываются, однако обычная батарейка может негативно повлиять на здоровье людей. Дело в том, что в них содержатся тяжелые металлы, которые даже в очень ограниченном количестве представляют угрозу. Среди них цинк, марганец, кадмий, ртуть, никель и другие.

Конечно, не лучшим образом они влияют и на окружающую среду. Итак, лучшим вариантом будет складывать их в коробку или пакет, а затем относить к ближайшему пункту приема. Такие есть в каждом украинском городе, узнать подробно о них можно в интернете.

Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро – список. Фото: google.com

2. Лампочки

Галогенные лампы и лампы накаливания могут быть переработаны и считаются нетоксичными. Поэтому их можно выбрасывать в мусорное ведро. Главное заранее положить их в картонную коробку или бумажный пакет, чтобы они никого не порезали.

Ртутьсодержащие лампы относятся к токсичным отходам, поэтому опасны для организма человека и окружающей среды.

Люминесцентные лампы содержат токсичные химикаты, и просто выбрасывать в мусорку их нельзя. Некоторые крупные магазины, например, IKEA, предлагают услуги по переработке лампочек, купленных у них.

3. Лекарство

Ни в коем случае не выбрасывайте лекарства в мусорное ведро. Это касается любых. Дело в том, что вещества, содержащиеся в лекарственных препаратах, могут угрожать загрязнению почв и вод. Лучше всего найти ближайший пункт переработки лекарства.

4. Волосы и шерсть

Казалось бы, этот вид отходов самый простой и в нем нет ничего токсичного. Однако не все так просто, в шерсти и человеческих волосах содержится азот, поэтому из них можно сделать удобрение для растений. Собирать их можно в компостную кучу.

Как правильно утилизировать мусор. Фото: google.com

5. Бытовая химия

Бытовая химия содержит опасные химические соединения. Потому их нельзя выбрасывать в общий бак и даже смывать остатки в канализацию.

6. Компьютерная техника и электроника

Смартфоны, картриджи, компьютеры, телевизоры, принтеры и многие другие бытовые техники содержат такие опасные вещества, как свинец, кадмий, ртуть и другие. Лучше поискать сайты и организации, предлагающие услуги по безопасной ликвидации этого мусора.

7. Пустые бутылочки аэрозольной краски

Аэрозольные краски содержат газы и химикаты, и выбрасывать их в свалку опасно (особенно если внутри несколько осталось).

8. Краски, клеи и лаки

Остатки краски, растворители, протравливание и другие подобные вещества (а также вымазанные в них щетки и кисточки) очень легко воспламеняются и ядовиты.

9. Зажигалки

Пластиковые зажигалки даже с малым количеством горючего могут представлять пожарную опасность, так что прежде чем выбрасывать их, лучше убедиться, что у них ничего не осталось.

Берегите природу и утилизируйте мусор правильно, ведь это наш дом.

Какие бытовые отходы опасно выбрасывать в мусорное ведро. Фото: google.com

Напомним, мы писали, какую опасность несет глобальное потепление, происходящее уже сейчас, как война в Украине способствует этой проблеме и что могут сделать сами люди для ее разрешения.